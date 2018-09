"Cercle magique", il concerto a Palazzo Pesce

Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce Nando di Modugno, Vincenzo Maurogiovanni e Gianlivio Liberti presentano “Cercle Magique”.



Un concerto in Puglia che prende le mosse dall’omonimo disco, uscito per Dodicilune nella primavera 2017 e nato dall’incontro di tre personalità musicali molto diverse fra loro e tuttavia straordinariamente combinate in un dialogo che dal torpore passa alla vita. Perché in “Cercle Magique” tutto si anima all’improvviso ed emerge una dimensione nuova nella voce lieve della chitarra di Nando di Modugno, docente di Chitarra al Conservatorio di Bari, una formazione fra Italia e Svizzera, un interesse per le diverse forme di espressione musicale e una intensa e poliedrica attività concertistica, nelle linee tratteggiate dal basso elettrico di Vincenzo Maurogiovanni, didatta, ear trainer e compositore, da più di dieci anni al centro dell’attenzione del panorama musicale internazionale con prestigiose collaborazioni, e nelle vibrazioni incessanti delle percussioni di Gianlivio Liberti, diploma di alta qualificazione professionale per musicisti jazz, una vita fra Italia, Francia e Serbia, una carriera che lo porta in giro per il mondo e venti album con le più prestigiose etichette al suo attivo.



Una serata a Mola di Bari che sarà un viaggio mistico ed esoterico attraverso paesaggi sonori fatti di temi morbidi, tempi lenti e atmosfere rarefatte. In cui gli interventi elettroacustici personali dei tre musicisti, le suggestioni jazz e un incalzante retro-pensiero funk-rock conquisteranno da subito il pubblico in sala.