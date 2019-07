Cercle Magique Trio a Conversano per Piazzaforte Jazz Fest

Nuovo appuntamento con Piazzaforte Jazz Fest. Domenica 14 luglio, alle ore 21.00 in Piazza Cesare Battisti, è in programma il concerto del Cercle Magique Trio.

Con Nando Di Modugno alle chitarre, Viz Maurogiovanni al basso elettrico e Gianlivio Liberti alla batteria, il trio si compone dall’incontro di tre personalità musicali molto diverse fra loro ma straordinariamente combinate. I musicisti dialogano tra loro usando vari materiali musicali: morbide sonorità acustiche, suggestion jazz e un incalzante retro pensiero funk-rock si fondono in uno stile fresco ed originale, che, pur non essendo facilmente classificabile, conquista al primo ascolto.

Il viaggio sonoro che Cercle Magique propone è pervaso dalla vitalità del ritmo e dall'immediatezza della melodia, ed evoca nello stesso tempo, attraverso armonie raffinate e cangianti, paesaggi suggestivi, universi onirici, declinando con naturalezza dal fisico al rarefatto. L'eloquio della chitarra, le linee tratteggiate del basso e le vibrazioni incessanti delle percussioni sembrano propiziare l'emersione di una dimensione nuova, ma comunque animata da umane passioni.

I tre musicisti che compongono questo ensemble, sono attivi nel panorama musicale ormai da più decenni ed in diversi ambiti (dalla musica classica, al rock, passando per il jazz e l'arte dell'improvvisazione): hanno registrato per l'etichetta salentina Dodicilune, un CD eponimo (distribuito da Ird) che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica e approvazioni e attestazioni di stima dagli addetti ai lavori.