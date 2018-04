Gionata Mondiale della Terra e cerimonia di premiazione del premio ambientepuglia 2018

Anche quest’anno, il prossimo 22 aprile, in occasione della Gionata Mondiale della Terra, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Ambientepuglia, edizione 2018, organizzato come sempre dall’omonima Associazione come evento anteprima al “Festival Ambientepuglia”. L’evento avrà inizio alle 19.00 e si terrà nella suggestiva cornice del Villaggio Speciale Tarshito (Strada Torre di Mizzo 57) a Bari Mungivacca.

Saranno due i premiati di prestigio in questa edizione: il presidente pro tempore del Circolo della Vela di Bari, Simonetta Lorusso, imprenditrice e prima donna a rivestire tale incarico, e Giovanni Sylos Labini, ingegnere aerospaziale.



Durante la serata ci sarà anche spazio per l’arte con il Festival della Performance 2018 curato da Tarshito, dedicato quest’anno al dono e intitolato “Permettimi di Donarti…” e che si articolerà in quattro performances.

“PERMETTIMI DI DONARTI … UN AUGURIO” con il Gruppo Presenza Performance composto da Francesca Polignano, Valentina Carone, Carmen Lovecchio, Enzo Di Cillo, Giusy Burdi, Alessandra Disanto, Rosa Simone, Stefania Sallustio, Mariateresa D’Acciò e Lucia Agosti.

“PERMETTIMI DI DONARTI … UN CANTO” con il Gruppo Presenza Performance, Carolina Gentile Awisha, Kegham Boloyan, Eleonora Devitofrancesco, Pippo Moresca, Tiziana Portoghese, Francesco Palazzo, e Akarsini Radhika .

“PERMETTIMI DI DONARTI … UN SUONO” con il Gruppo Presenza Performance, Carolina Gentile Awisha e Pippo Moresca.

“PERMETTIMI DI DONARTI … UN FIORE D’ORO” con il Gruppo Presenza Performance, Tiziana Portoghese e Francesco Palazzo

Infine, sempre durante la cerimonia si esibirà la danzatrice Noemi Zabloka-Trisolini accompagnata al pianoforte dal giovanissimo Mattia Vlad Morleo.