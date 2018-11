Giornata internazionale contro violenza sulle donne, a Ruvo di Puglia KiLkOaTeAtRo porta in scena “Certi Giorni”

Giovedì 22 novembre, alle 19.00, nella sala eventi della Pinacoteca Comunale, in Viale Madonna delle Grazie n.2 a Ruvo di Puglia, nell’ambito delle iniziative volute dagli Assessorati comunali alle Politiche Sociali e alla Cultura per la Giornata internazionale contro violenza sulle donne, KiLkOaTeAtRo porta in scena “Certi Giorni”, Monologo tragicomico di e con Arianna Gambaccini

Ingresso libero.



CERTI GIORNI: A colloquio con il pubblico una donna racconta la felicità del matrimonio, la felicità di essere fuggita dal “borgo natio” per approdare al sud, la “felicità” di aver confermato gli schemi sociali di una madre borghese e bigotta, la “felicità” di avere finalmente anche lei la sua parte di televisione satellitare a pagamento e angioletti di Thun da spolverare: la felicità della normalità.

Ma nel racconto una nota stonata: la normalità viene interrotta da una telefonata dal passato, un amico di vecchia data, un incontro che porta alla luce tutti i punti interrogativi che durante il racconto fanno capolino. Nella tranquillità della profonda provincia italiana, fatta di domeniche alla messa e lavorativi passati ad insultare l’extracomunitario che ci pulisce il vetro al semaforo, succedono le cose più tragiche, quelle “cose” che riempiono di nero la cronaca dei giornali e media con la tipica e odierna pornografia del dolore. Le vittime non sono sempre gli altri. “Certi Giorni” è il racconto di una inconsapevole e improbabile vittima.

“Cert giorni” è una produzione KiLkOaTeAtRo in collaborazione con Marluna Teatro.