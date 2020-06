Cesare Cremonini in concerto a Bari, appuntamento con la grande musica all'Arena della Vittoria

''Finalmente ci siamo!! L’ho sognato e aspettato per tutto questo tempo insieme a voi! Sono felice di annunciarvi che saremo i primi a tornare live la prossima estate!''. Così Cesare Cremonini annuncia le date del suo #CremoniniSTADI2021!

Appuntamento a Bari per il 19 giugno 2021 presso l'Arena della Vittoria

Live Nation informa che Il tour di Cesare Cremonini inizialmente previsto per questa estate, è stato riprogrammato nel 2021!

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

