“Cesare che porta gli occhiali”, presentazione del libro di Cesare Zavattini a Bari e Putignano

Un fruttivendolo, un bar, un negozio per bambini sono stati i primi a ospitare l’albo illustrato di Cesare Zavattini. I commercianti di via Manzoni e Corso Mazzini hanno accolto l’invito di esporre tra i loro banchi e nelle loro vetrine il libro illustrato di Giuseppe Vitale che venerdì alle ore 18 sarà alla libreria “Spine”, all’Officina degli esordi di Bari, per presentare per la prima volta al sud “Cesare che porta gli occhiali”, un punto di vista illustrato sulla vita e le opere di Cesare Zavattini (Edizioni Libre, 2017 | Fondazione Un Paese). Sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore e poeta italiano protagonista della cultura letteraria e cinematografica del Novecento, suoi i soggetti dei capolavori del neorealismo di Vittorio De Sica come Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano.

Gli “avvistamenti di Cesare” in giro per la città fanno parte di una azione documentaria promossa dallo studio di comunicazione visiva Docus, vincitore del bando Pin della Regione Puglia, e dal Centro Culturale di Luzzara per riprende l’idea di Zavattini di una cultura autenticamente popolare che perde i propri caratteri elitari e si mescola con la gente comune.

In questo libro, pensato, disegnato e scritto da Giuseppe Vitale, ognuna delle tavole è piena di riferimenti, citazioni e rimandi ad uno o più aspetti della multiforme attività di Cesare Zavattini; dall’editoria al cinema, dal giornalismo alla radio, dalla letteratura alla pittura, ma

sempre con quella voglia di sperimentazione che è stato il suo marchio di fabbrica.

A condurre questo viaggio nell’universo zavattiniano ci sarà anche Simone Terzi responsabile della Fondazione Un Paese e coordinatore delle attività del Centro Culturale di Luzzara. Ma non sarà la classica presentazione, i partecipanti saranno invitati a prender posto tra montagne di carta, giornali, libri, colori e taralli pugliesi.

Sabato pomeriggio alle ore 18 ci sarà presso la libreria “Lik e Lak” di Putignano un laboratorio creativo per bambini con Giuseppe Vitali che sperimenterà il lavoro di scrittura e scrittura delle immagini perché come diceva Zavattini: “L’azione è la grande novità del linguaggio”.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

L’albo illustrato sullo sceneggiatore e giornalista nelle vetrine dei negozi. Sarà presentato per la prima volta al sud venerdì 27 aprile, presso la libreria Spine all’Officina degli Esordi di Bari e sabato 28 a Lik e Lak a Putignano. Azione documentaria promossa da DOCUS

Venerdì 27 aprile 2018 – ore 19

Spine Bookstore – Officina degli Esordi (via Crispi, 5 – Bari)

“Cesare che porta gli occhiali”, un punto di vista illustrato da Giuseppe Vitale sulla vita e le opere di Cesare Zavattini Edizioni Libre, 2017 | Fondazione Un Paese

Per informazioni: spinebookstore@gmail.com

Ingresso libero

Sabato 28 aprile 2018 – ore 18

Libreria LIK e LAK (via Bixio, 20 – Putignano)

“Cesare che porta gli occhiali” - Laboratorio creativo: dalle immagini alle storie.

Ingresso libero per iscrizioni:

Lik e Lak 3772607328 - librerialikelak@gmail.com