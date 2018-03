Nella Chiesa Santa Scolastica della città vecchia,

con la Direzione artistica del Maestro Paolo Lepore,

si terranno dei concerti serali di musica lirica, classica e religiosa durante i quali saranno raccolti (con offerta libera) i fondi per il restauro del portale della Chiesa, una delle più antiche di Bari e posta in uno degli angoli più suggestivi della muraglia che delimita il borgo antico.

I concerti sono organizzati in collaborazione

dalle associazioni " Il Coro del Faro" e " AmbientePuglia".

Ecco di seguito i brani in scaletta del primo concerto in programma,

giovedì 22 marzo ore 20:00, tenuto

dal Chamber Choir della Southampton University

Direttore George Arthur Richford:



Hymn to the mother of god - John Tavener.



Lux Aurumque - Eric Whitacre



A Hymn to the virgin - Benjamin Britten



Northern Lights - Ole Gjeilo



Miserere Mei, Deus - Gregorio Allegri



Tantum Ergo - Fernand Laloux



Sanctus - Poulenc



O sacrum convivium- Gabriel Jackson



Angus Dei - Samuel Barber



Immortal Bach - Knut Nystedt



Angel Song II - Will Todd



One in Christ - George Arthur