Sorpresa per i fan durante la tappa barese del tour 'Wanted' del cantautore emiliano. L'artista barese ha scherzato - "Zucchero non sa che non mi sono mai esibito gratis" - poi si è esibito in 'Angela', tra il divertimento del pubblico e dello stesso cantante. Il video postato sulla pagina Fb ufficiale di Zucchero Fornaciari