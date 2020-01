'Chi è in scena?' a Triggiano

“Chi è di scena?” Tra il Cabaret classico ed il Teatro farsesco d’autore, Pino Cacace e Ciro Neglia intessono situazioni comicissime, spaziando tra i vari generi spettacolari. Il denominatore comune è un maestro di teatro (Cacace-Sale), che conduce per mano il suo pupillo-attore (Neglia-Pepe) lungo i difficili percorsi dello spettacolo, ottenendo scarsi risultati, secondo i canoni tradizionali, ma notevoli consensi secondo i canoni del gradimento popolare. Il carattere didattico del rapporto tra i due mattatori, presta il fianco al “maestro” di “pescare” tra il pubblico la nuova rivelazione del teatro italiano e nasce una simpaticissima kermesse in cui i due mattacchioni, coinvolgono alcuni spettatori in esilaranti performances. Risate assicurate! Per info e prenotazioni: 371 3582645 - 371 1929045