Al Teatro Abeliano tre giorni in matinée con lo spettacolo "Chi ha paura di Aldo Moro?"

La settimana prossima ricorrono i quarant’anni dal sequestro e uccisione del leader della Democrazia Cristiana e capo del governo Aldo Moro, e l'uccisione dei cinque uomini della sua scorta per mano delle Brigate rosse (16 marzo del 1978) in via Fani a Roma. La Stagione teatrale del Comune di Bari, Assessorato alle Culture-Teatro Pubblico Pugliese, ricorderà il triste evento di cronaca attraverso il linguaggio dello spettacolo dal vivo. Al Nuovo Teatro Abeliano, da lunedì 12 a mercoledì 14, in matinée, alle 10.00, andrà in scena Chi ha paura di Aldo Moro?, regia di Giovanni Gentile, con Barbara Grilli.

In poco più di un’ora ripercorreremo la vicenda che ha cambiato il corso della Storia d’Italia guardandola da più punti di vista, come se ci fossero diverse telecamere a riprendere gli eventi materiali e i percorsi personali dei protagonisti. Un padre di famiglia, politico per professione e per passione, una ragazza appena laureata in Filosofia, un operaio della Siemens, un maresciallo dei Carabinieri ligio al suo dovere, un governo che “non s’ha da fare”, bugie e verità mischiate che danzano un minuetto sulla vita e sulla morte, su ferite che, ancora oggi, stentano a rimarginarsi. E sullo sfondo “coloro che tra una messa e l’altra”, come diceva Pasolini, hanno deciso per cinquant’anni il destino di noi tutti. Si tenterà di riannodare il filo con quella generazione che, da una parte e dall’altra della barricata, sconta ancora oggi lutti e dolore.

Chi ha avuto paura di liberare Aldo Moro? Può uno Stato che si dice democratico non tentare qualunque strada per riportare a casa l’ostaggio? E chi oggi, a distanza di quarant’anni dai fatti, ha ancora paura di Aldo Moro?

“…ma poi chi l’ha vinta questa guerra? Io sono morto e quelli si sono fatti trent’anni di galera. E allora dove sono i vincitori? Lo Stato? Quale Stato? Il mio, no di certo.”

Prezzo del biglietto: € 8

Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11 alle ore 13 e martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.45. Nei giorni di spettacolo i biglietti potranno essere acquistati al botteghino del Teatro Abeliano a partire da 30 minuti prima dello spettacolo.

CHI HA PAURA DI ALDO MORO?

di Giovanni Gentile

con

Barbara Grilli

Regia:

Giovanni Gentile

Da lunedì 12 a mercoledì 14

Nuovo Teatro Abeliano

Ore 10.00