Al Teatro Di Cagno di Bari in scena la commedia 'Chi ha rapito Babbo Natale?'

Giovedi 27 FEBBRAIO 2020 e Venerdi 28 FEBBRAIO 2020 alle ore 21 “CHI HA RAPITO BABBO NATALE ?” COMMEDIA COMICA di Giulia Fornarelli della Compagnia degli Amici di BARI

PER CHI NON AVESSE ANCORA ACQUISTATO L’ABBONAMENTO PUO’ ANCORA FARLO ENTRO IL 26/02/2020

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546

Sinossi: Zino, protagonista della storia, ancora oggi vive male la sua esclusione, anni addietro, da un talent show. Per lui è diventato un trauma dal quale non riesce a riprendersi e sua madre per allontanarlo dalla fidanzata, interessata ai suoi soldi, lo convince a rapire Babbo Natale per poter raccontare il suo disappunto al mondo intero.

Chi potrebbe riuscire in questa impresa così difficile? Chi avrà il sangue freddo di rapire l'uomo della magia natalizia?

Solo una squadra di veri professionisti del settore potrà.

Una serie di gag divertenti con una morale romantica sulla magia del Natale e del suo personaggio fantastico principale.

Una commedia per tutta la famiglia.