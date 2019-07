Ad Adelfia appuntamento con il Mercatino nella vecchia Stazione: cultura, artigianato e degustazioni

Appuntamento con il QUARTO Mercatino nella vecchia Stazione!

Anche Venerdì 19, vedrete, sarà bello stare insieme!

Ore 18,00 - Apertura del Mercatino con prodotti agricoli e artigianali a km zero. Per una spesa di frutta e verdura di QUALITÀ, e per regalarvi oggetti rigorosamente fatti a mano.

Ore 19,00 - Presentazione del grande successo editoriale dal titolo "Dante POP. Canzoni e Cantautori." scritto dal prof. Trifone Gargano, illustrato da Carlo Volsa, edito da Progedit.

Ore 20,30 circa - Ricco menu tradizionale a base di Pancotto e Capocollo di maiale al forno preparati dagli amici dell'Associazione Culturale Il Melograno. Panino con Salsiccia e Cervelat (dell'Alto Adige) a cura del nostro Ottavio Pastore. Tris di panzerotti fritti farciti, serviti dai ragazzi della GAVI' salumeria norcineria. E infine, Anguria fresca!



Le novità 2019:

100% Plastic free

Fasciatoio per i baby ospiti

Comodo parcheggio

Assistenza sanitaria