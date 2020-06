“Greenblu Digitalk”, chiacchierata su Facebook per parlare di turismo in sicurezza in Puglia e Basilicata

Il sole, il mare, la costa, i boschi, il relax. Se state sognando le vostre vacanze ma non avete ancora deciso se sia o meno il caso di partire, Greenblu Hotels & Resort, che vanta otto strutture a 4 e 5 stelle nel cuore della Puglia e della Basilicata, ha messo a punto un protocollo per la sicurezza dei vacanzieri. Di cosa si tratta? Se ne parlerà nel “Greenblu Digitalk” sabato pomeriggio alle ore 18 su Facebook https://www.facebook.com/events/738230720050350/. Alla chiacchierata virtuale parteciperanno Angelo Annese, sindaco di Monopoli (Ba), Michele Minchillo direttore di Puglia Promozione, Enzo Magistà direttore di TgNorba 24, Marino Gentile general manager di Greenblu, Nico Casulli direttore operativo di Greenblu e l’attore Uccio De Santis. Modera il confronto la giornalista Maristella Bagiolini.

In tutte le camere delle strutture di Greenblu, inoltre, sono stati eliminati tutti i supporti cartacei come le brochure informative ed è il cliente a decidere di limitare la frequenza delle pulizie. Ad ogni cambio ospite, invece, ci sarà la sanificazione completa della camera. Il distanziamento, come previsto per legge, è già in vigore sia nelle aree ristorative che in quelle della spiaggia e della piscina.

Durante il “Greenblu Digitalk” si parlerà anche del bonus vacanze “molto apprezzato - secondo il manager Marino Gentile - ma ancora non tutti sanno come funziona, per questo proveremo a spiegarlo”. Fiducioso e positivo anche il sindaco di Monopoli (Ba), Angelo Annese: “La nostra città è pronta a ripartire e farlo nel rispetto delle regole. La maggior parte dei lidi e delle strutture ricettive hanno riaperto sia nel territorio urbano che extraurbano. Attendiamo solo l’arrivo dei turisti”.

E mentre cambiano le tipologie di viaggiatori, che sono soprattutto turisti di prossimità, Puglia e Basilicata si preparano a ricevere persone provenienti per lo più dal centro sud in cerca di relax dopo un inverno complicato.