''Metodo, determinazione e intuito. Queste sono le doti necessarie alla soluzione di una indagine. Claudia, ufficiale dei Carabinieri, ha queste capacità, oltre a coraggio e irruenza.

Le ha utilizzate in tante occasioni. Ma l’omicidio di una giovane prostituta richiede un cambio di passo. Niente armi né criminali incalliti. Niente azioni di forza. Claudia deve frenare il suo temperamento e districarsi tra le pieghe dei sentimenti degli indagati.

Avrà contatti con una umanità fatta in gran parte da donne. E per mantenere salda la sua capacità di analisi dei fatti, dovrà combattere una innata solidarietà femminile verso le crepe e le debolezze che ognuna porta dentro di sé. Lei stessa, l’investigatrice, sarà costretta a specchiarsi nei suoi dubbi e nelle sue incertezze, che si faranno sempre più acuti e insistenti a mano a mano che l’indagine si dipana. Senza lasciarsi contaminare da ciò che, pur nella sua massima espressione di malvagità, somiglia in maniera impressionante alle manifestazioni dell’amore.''

Giovedì 25 ottobre alle ore 18,00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



CHIAMATA SENZA RISPOSTA di Felice Giusti

Progedit



Dialoga con l'autore ENRICO FILOTICO, giornalista



FELICE GIUSTI

Felice Giusti vive a Bari, dove esercita la professione di medico. Per Progedit ha già pubblicato il romanzo Non mi senti (2014).