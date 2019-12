A Casa Mandela l'incontro con Chiara Castellani

Venerdì 13 dicembre, alle 18,30, nella sede del centro culturale Casa Mandela, in via Carulli 136, si avrà la possibilità di conoscere da vicino la straordinaria storia di una donna, appassionata e coraggiosa, la dottoressa Chiara Castellani, medico chirurgo e missionaria in Africa, una professionista unica e speciale.

Chiara Castellani è autrice, insieme a Mariapia Bonanate del libro “Savana on the road. Il diritto di sognare” e partirà dal suo sogno il racconto della sua storia. Nel corso degli anni si è spesa con fervore e senza riserve a favore delle donne in Congo, per aiutarle a ritrovare la speranza ed il senso della vita.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “La sua storia, ispirazione per molte storie”, realizzato per poter conoscere il percorso di vita, professionale e personale, di personaggi che si sono distinti nel loro lavoro e nell’impegno profuso. E che possono essere presi da esempio da tutti per perseguire i propri sogni e desideri.

Ingresso gratuito.

Per informazioni chiamare ai numeri 329/0753156 o 373/8551144

Sinossi del libro

Un medico, Chiara Castellani, chirurgo di guerra, da ventisei anni in Africa, la terra sognata sin da bambina. Kikobo, l'infermiere, colpito dall'Aids con cui ha imparato a convivere fino a farselo amico, per aiutare tanti altri a salvarsi. La Repubblica Democratica del Congo, un Paese in sofferenza, lacerato da guerre civili continue, da violenze, da malattie, dalla fame. Sono i protagonisti e lo scenario di questo intenso libro che trascina in vicende indimenticabili. Chiara con Kikobo e la sua motocicletta, una Yamaha 25 fuoristrada, percorrono ogni mese la savana, guadano fiumi, attraversano la brousse per raggiungere i villaggi più dimenticati e curare gli ammalati. Lui è diventato quel braccio destro che Chiara ha perso in un incidente sulle strade africane e che le ha guadagnato il nome di 'angelo con un'ala sola'. Chiara e Kikobo, in quegli interminabili e avventurosi viaggi, sognano insieme un futuro, dove il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, alla pace siano rispettati. Dove la partecipazione sociale e politica della gente trasformi il Congo in un Paese democratico non solo a parole. Nei fatti. Chiara, missionaria laica, in una lunga lettera-colloquio all'amico infermiere racconta questo sogno e ci svela un'Africa sconosciuta nella sua capacità di inventare e costruire il proprio futuro.