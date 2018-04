Chiascia, Closing party

"Per ogni fine c'è un nuovo inizio"

Si conculde sabato 28.04 la ventunesima stagione invernale del Chiascia San Barbato.

Una stagione importante, che ha visto alternarsi dj di fama mondiale accanto ai nostri storici dj resident, che da anni ormai sono l'anima di questo club.



Vi aspettiamo dunque questo sabato, per abbracciarvi insieme l'ultima volta e darvi appuntamento a settembre!

Faremo festa all'aperto, nei magnifici giardini del nostro club!



Ingresso esclusivamente in lista Siciliano (da comunicare all'ingresso) 15 alcolico - 3282677160



E' possibile prenotare (consigliamo con largo anticipo) privè con pacchetti personalizzabili:

Tavoli 200€ con 10 pass ed 1 kit o 2 prosecchi

oppure 250€ con 2 kit e 10 pass



INFO 3282677160



Chiascia San Barbato

via Vincenzo Sylos Labini, 14, 70032 Palombaio, Puglia, Italy