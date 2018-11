La febbre da Black Friday contagia anche Teatri di Bari quest’anno. Mille biglietti a 10 euro per tutta la stagione “Farsi Mondo”, a cura di Teresa Ludovico, per il teatro Kismet/Teatri di Bari: venerdì 23 novembre sarà possibile acquistare online e in biglietteria ingressi super scontati per tutti gli spettacoli in programma, i posti sono limitati e la promozione durerà solo 24 ore.

La promozione è già attiva per il prossimo spettacolo in programma: sabato 24 novembre, alle ore 21 va in scena al Kismet “Chiedi chi era Francesco” di Andrea Adriatico, prodotto da Teatri di Vita e dedicato alla memoria del barese Francesco Lorusso.

Studente e militante di Lotta Continua, fu ucciso a Bologna l’11 marzo 1977 – esattamente quarant’anni fa - durante una manifestazione da un colpo d’arma da fuoco. Un colpo sparato da un carabiniere, che fu successivamente prosciolto.

Fu l’apice tragico della stagione del Movimento del ’77 e l’inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bologna.C’è il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide di via Mascarella, il bisogno di ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l’Italia, il bisogno di aprire un confronto con la stagione complessa e contradditoria del Movimento del ’77, il bisogno di raccontare la storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato suo malgrado l’icona di un’epoca.

Uno spettacolo di Andrea Adriatico, drammaturgia di Grazia Verasani, con Olga Durano, Francesca Mazza, Gianluca Enria, Leonardo Bianconi e con Anas Arqawi, Francesco Bonati, Nunzio Calogero, Giovanni Magaglio, Lorenzo Pacilli, Davis Tagliaferro.



Info

Teatro Kismet | strada San Giorgio Martire 22/F

080 579 76 67

botteghino@teatrokismet.it

www.teatridibari.it



Biglietti

Black Friday 10 euro

intero 18 euro, ridotto 15 euro, online12 euro

- Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F

[tel. 080 579 76 67; dal lunedì al venerdì, ore 17.00-20.00]

- Infopoint turistico, Piazza del Ferrarese, 29

[tel. 080 524 2244; tutti i giorni, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00]

- Cittadella degli artisti Molfetta, Via Bisceglie 775

[tel. 080 338 70 82; tutti i giorni tranne il lunedì, ore 17.00

-20.00]

- tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Box Office/La Feltrinelli Bari, con una maggiorazione sul costo del biglietto.