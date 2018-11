Al Teatro van Westerhout di Mola di Bari in scena "Chiedi chi era Francesco"

La Stagione 2018-2019 della Compagnia Diaghilev al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, prosegue mercoledì 28 e giovedì 29 novembre (ore 21) con Chiedi chi era Francesco, spettacolo di Andrea Adriatico per i Teatri di Vita, con la drammaturgia di Grazia Verasani, sulla storia di Francesco Lorusso, studente e militante di Lotta Continua che durante una manifestazione a Bologna, l’11 marzo 1977, venne ucciso da un colpo d’arma da fuoco sparato da un carabiniere, successivamente prosciolto.

Olda Durano, Francesco Mazza, Gianluca Enria e Leonardo Bianconi raccontano quel tragico avvenimento, che rappresentò l’apice della stagione del Movimento del ’77 e l’inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bologna. Lo spettacolo si propone di andare oltre le parole scolpite sulla lapide di via Mascarella, per ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l’Italia e aprire un confronto con la stagione complessa e contraddittoria del Movimento del ’77. Ma, soprattutto, per raccontare la storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato suo malgrado l’icona di un’epoca.

Info e prenotazioni 333.1260425 - 347.1788446. Biglietti online e circuito vivaticket.

Teatro Van Westerhout Mola di Bari

Stagione 2018 | 19

Compagnia Diaghilev

Comune di Mola di Bari Assessorato alla Cultura

mercoledì 28 e giovedì 29 novembre, ore 21

prenotazioni 3331260425 - 3471788446

biglietti on line e circuito Vivaticket

TEATRI DI VITA

CHIEDI CHI ERA FRANCESCO

uno spettacolo di Andrea Adriatico

drammaturgia di Grazia Verasani

con Olga Durano, Francesca Mazza,

Gianluca Enria, Leonardo Bianconi