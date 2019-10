Chitarra night

Prende ufficialmente il via il 5 ottobre 2019 alle ore 21,00 la stagione musicale – teatrale di Palazzo Rubino Art Café, nuovo contenitore culturale apertosi in Triggiano alla Piazza Cavour n. 19, gestito dall’Ass. Cult. Teatro Apulia. Il primo artista a calcare il palcoscenico sarà il maestro Marco Vinicio Carnicelli con un Concerto dal titolo: "Chitarra Nigth . Il chitarrista omaggerà Alirio Diaz raccontando una realtà, quella

venezuelana, legata visceralmente alla figura di un artista che, attraverso la propria musica, ha espresso le esigenze di un intero popolo. Il Maestro eseguirà, inoltre, musiche di diverse epoche legate al vastissimo repertorio internazionale, spaziando dalla composizione moderna al sound contemporaneo, con una tale ricchezza espressiva ed esecutiva, in grado di coinvolgere tutto il pubblico. Al termine del concerto, come di consueto per la nostra struttura, ci sarà una degustazione a tema, questa volta, con piatti tipici spagnoli: la conosciuta paella e la tradizionale sangria.

Per info e iscrizioni: 371/358.26.45