Christian Löeffler in concerto a Monopoli per il festival ConTempo

Il musicista e dj tedesco Christian Löffler fa tappa in Puglia per esibirsi per la prima volta in un originale live, all’insegna della techno e dell’elettronica più raffinata e malinconica, un'esclusiva del festival ConTempo in programma il 30 agosto 2019 a Monopoli (Masseria Spina, info 366 9809341).

Creativo per definizione, il tedesco Christian Löffler si è sempre dilettato nel disegno e nella pittura nel tentativo di catturare l’essenza delle cose. È un obiettivo che non ha mai abbandonato e che oggi persegue grazie ad un secondo strumento, la musica. Quest’ultima, insieme con la pittura, prendono parte al suo ultimo progetto intitolato “Graal (Prologue)”: una dicotomia organica, in parte realizzato on the road e in parte creato da casa nel suo studio di registrazione; il tutto illustrato da dipinti e disegni. A ConTempo Löffler porterà i brani del suo nuovo album “Graal (Prologue)”, pubblicato da Ki Records, pieno di energia creativa.

“Tutta la mia musica è legata da uno spirito uggioso, creato da calda sincerità. Provo a fondere tutti i colori per ottenere questa sensazione nella mia mente” – questo ha dichiarato Löffler, riferendosi alla sua attività: è anche noto come visual artist e per questo non poteva non essere tra gli ospiti attesi di ConTempo, il festival di musica e arti visive ideato e curato da Valentina Iacovelli, arrivato alla quinta edizione, che si terrà tra Conversano e per la prima volta a Monopoli dal 27 agosto al primo settembre.

Oltre alla musica, infatti, la manifestazione intende promuovere anche l’arte. Per questo ogni anno lancia un tema che verrà poi sviluppato in completa libertà da tutti i visual artist che accettano di partecipare.

La quinta edizione di Contempo s’intitola “NOTHING ELSE”, a breve saranno svelati anche i nomi degli artisti che saranno presenti all’esposizione. Loro, secondo lo stile della rassegna, sono chiamati a rileggere in chiave contemporanea il tema.

“NOTHING ELSE” vuole essere un richiamo alla capacità del linguaggio artistico, un’esaltazione della creatività come elemento che non conosce tempo, che non ha né passato né futuro, poiché alimentata da qualcosa di a-temporale ed a-spaziale: l’emozione e il sentimento.

Contempo: è un progetto dedicato alla creatività contemporanea. Luogo interattivo dove convergono le più diverse forme di espressività, propone una programmazione culturale multidisciplinare con eventi, esposizioni, performance. È uno spazio in movimento che assume di volta in volta caratteristiche differenti.

