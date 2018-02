"Quello che veramente ami" di Nicola Lagioia, Christian Raimo parla di Cattiva scuola al Kismet

Secondo appuntamento con le lezioni spettacolo della rassegna “Quello che veramente ami”,curata da Nicola Lagioia, presidente onorario di Teatri di Bari, giovedì 22 febbraioTeatro Kismet (ore 21, info 080.579.76.67).

Dopo la lezione di storia con Vanessa Roghi, l’appuntamento è con Christian Raimo, insegnante romano di storia e filosofia, ma anche scrittore, traduttore e giornalista.

Con Christian Raimo si entra nel mondo della scuola, “la cattiva scuola” come la definisce lui stesso. Una scuola che non esercita più il suo dovere di formare un cittadino ed educare a una cittadinanza attiva, ma anzi aumenta le disuguaglianze sociali. Forse conseguenza di una crisi generazionale, economica o politica, la scuola di oggi vive un momento buio e solo indagando le possibili cause di questa parabola discendente si possono ipotizzare nuovi e migliori scenari per il futuro.

Insieme a Nicola Lagioia, Christian Raimo rievoca le tappe, gli errori, che hanno portato a questo decadimento della più importante istituzione pubblica.

Insegnante in un liceo romano, Christian Raimo racconta la scuola dall’interno, studiandone e osservando i cambiamenti tra i banchi come tra le fila della società: dalla scarsa attenzione e dedizione alla lettura, all’aumento dei neet, ragazzi che non studiano e non lavorano. Christian Raimo parte dalla vita tra le mura del liceo per raccontare una nuova società in evoluzione. E lo fa nei suoi articoli per Internazionale o sul blog letterario minima&moralia o nei suoi libri che pubblica dal 2004 con Minimum Fax e Einaudi.

Dopo “Le relazioni meravigliose” in cui a essere protagonisti erano i racconti letterari, in questa nuova edizione della rassegna curata da Nicola Lagioia, il viaggio è nella storia recente del nostro paese, dalle disparità economiche al disagio sociale, passando per l’industria alimentare. Quattro viaggi che hanno come guida quattro giovani intellettuali tra i più profondi e rappresentativi di questo momento storico.

I prossimi due appuntamenti saranno con Marta Fana e Stefano Liberti per indagare un nuovo tema importante nel nostro concetto di vita comune.

