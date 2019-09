A Rutigliano la proiezione del film ''Christus'' e il concerto del Quartetto Dotti

Per l’ultimo appuntamento della seconda edizione di «Cinema muto & live music: incontro tra arti senza tempo», a cura della associazione di cultura cinematografica VisionArea e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Mercoledì 11 Settembre alle ore 20.30, nel Cortile del Castello, con ingresso libero, la proiezione del film «Christus» (Italia, 1916) e il concerto del Quartetto Dotti.

Il Film :

«Christus», (Italia, 1916), con la regia di Giulio Antamoro, è il primo film al mondo che narra la vita di Gesù di Nazareth.

In una fase ancora pioneristica del cinema italiano, venne realizzato un “kolossal” dell’epoca, con la mobilitazione di oltre 2000 comparse e scene girate fuori dall’Italia, in luoghi prossimi a quelli in cui si svolsero le vicende narrate nel film.

Il Concerto :

Il Quartetto Dotti è formato da Piero Dotti (voce e percussioni), Paolo Luiso (pianforte e cori), Francesco Cinquepalmi (contrabbasso) e Cesare Pastanella (percussioni e cori). La loro esibizione abbraccerà un repertorio che avrà inizio in Italia per toccare poi il Sud America e tornare in Europa, con canzoni degli anni ’30, ’40 e ’50.