"Nel Gioco del Jazz" al Teatro Forma: "The Chunga’s Revenge"

Dopo la pausa natalizia e le note musicali del cantante e songwriter gallese, Ian Shaw, prosegue la IX^ Rassegna “Ecotopia” dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz”. Venerdì 19 gennaio, alle 21,00, al 21

Roberto Ottaviano – sax, Daniele Cavallanti – sax, Silvia Bolognesi – contrabbasso, Tiziano Tononi – batteria.

Si tratta di una reunion di musicisti attivi a Milano (ma non necessariamente milanesi, come la Ghiglioni, Ottaviano e la Bolognesi) tra la metà degli anni '70 e fino ad oggi, che prende il nome da un album piuttosto controverso della discografia di Frank Zappa.

Controverso perché da quel momento in poi la sua musica sarà un coacervo potente di influssi e stimoli diversi e a volte anche apparentemente contrastanti.

In realtà, questo progetto, non ha nulla a che vedere con omaggi o tributi al musicista e compositore statunitense, ma è piuttosto il pretesto per ricomporre uno spirito musicale presente in alcuni anni importanti in cui la città era attiva come non mai quale laboratorio fecondo di idee e di incontri animati proprio dai componenti di questo gruppo.

Del resto un po’ tutti i musicisti del “The Chunga's Revenge” hanno sempre abbracciato una estetica ed una prassi del Jazz mai autoreferenziale (sebbene le collaborazioni di tutti con importanti protagonisti della musica afroamericana siano state sempre di alto profilo), piuttosto hanno guardato allo spirito aperto ed inclusivo di questa espressione percorrendone un solco, quello dei Mingus, Coltrane, Cherry, etc. che intendono rivendicare con orgoglio e che oggi sta svanendo in favore di un Jazz sempre più confortevole e precisino.

Il prossimo appuntamento dell’Associazione “Nel Gioco del Jazz” è per mercoledì 31 gennaio con un concerto fuori rassegna. Al Teatro Forma aBari, alle 21,00 si esibirà il “Family Affair Trio”, formazione cosmopolita guidata dal contrabbassista Giuseppe ‘Fratello Joseph’ Bassi e con il sassofonista Roberto Ottaviano e la pianista Yu Ying.

