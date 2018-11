Lo spettacolo "Ci siamo persi tra le stelle" a Mola di Bari per la rassegna "I bambini e le famiglie a teatro"

L’aviatore Fanni e l’astronomo Doc sono i personaggi dello spettacolo «Ci siamo persi tra le stelle» di Terrammare Teatro con la drammaturgia di Eleonora Fumagalli e la regia di Gianluigi Gherziche, in programma mercoledì 14 e giovedì 15 novembre (ore 17.30), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per la rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» della Compagnia Diaghilev. In scena le attrici Silvia Civilla e Annalisa Legato nei panni dei due protagonisti, che si ritrovano a viaggiare insieme su uno sgangherato trabiccolo. L'aereo, però, precipita in pieno deserto e i due strani compagni di viaggio si ritrovano a dover passare la notte in un ambiente inizialmente ostile, poi sempre più magico e coinvolgente. L’assurda situazione mette in moto un processo di rimembranze, visioni e strani incontri, che fanno scoprire a ciascuno dei due nuove possibilità̀ di affrontare la vita e se stessi, abbandonando le troppe infrastrutture che spesso ci costruiamo addosso e tornando ad essere più̀ veri e più soddisfatti di sé. A questo punto, come per magia, l’aereo ricomincia a funzionare e i due nuovi amici possono tornare a casa, felici di essersi persi tra le stelle.

Info e prenotazioni 333.1260425 - 347.1788446.

biglietti: adulti € 4,00 - bambini € 3,00

riduzione gruppi minimo 8 persone € 2,00 (solo con prenotazione telefonica)

prenotazioni 3331260425 - 3471788446

biglietti on line e circuito Vivaticket