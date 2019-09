Cianfrusaglie

Small combo composto da Carlo Petrosillo (contrabbasso, voce, rullante e sonagli, armonica, chitarra) e Sebastiano Lillo (chitarre, slide, voce, foot stomp), da sempre attivi nel circuito roots-blues italiano ed europeo, membri di formazioni attive e riconosciute come "The Drive Band", "Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo".



Per l'occasione accompagneranno la voce "unica" di Angela Esmeralda, cantante e songwriter dall'incredibile talento.





Start: 21.45

ingresso libero

info e prenotazioni:

3898441323