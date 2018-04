Dalla Canestra di frutta del Caravaggio alla mela verde di Magritte, il cibo è sempre stato ispiratore degli artisti di tutti i tempi così come la coltivazione dei frutti della terra è stata la radice di ogni civiltà. Per promuovere la conoscenza della natura attraverso l’arte e la gastronomia nasce CibArte, una rassegna tematica itinerante promossa da Grecale Edizioni in collaborazione con l’Associazione culturale Ciboacculturarsi. La rassegna, realizzata con l’ausilio di esperti, inaugura un percorso sensoriale attraverso musei e pinacoteche, note e meno note, alla ricerca del cibo nell’arte, seguito da degustazioni di prodotti tipici della nostra terra. Con l'obiettivo di favorire la crescita di un turismo consapevole, l’Editrice Grecale ha curato inoltre la pubblicazione di una serie di volumi, disponibili anche in formato e-book, dedicati a prodotti quali il fico, i legumi, l’ulivo, il mandorlo e l’uovo, in cui la botanica viene presentata nei suoi legami con la cultura, la medicina e la gastronomia.

Il primo appuntamento con CibArte, Colori e sapori nella Puglia dell’età moderna (sec. XVII e XVIII), si terrà a Bari domenica 22 aprile a partire dalle ore 10. Gli incontri della giornata si svolgeranno nella Pinacoteca ‘Corrado Giaquinto’ e nel Circolo Unione secondo il seguente programma:



- ore 10.00 Visita tematica alla Pinacoteca Metropolitana di Bari, Lungomare Nazario Sauro, 27



- ore 13.00 ‘Aperitivo’ culturale: il mandorlo, Circolo Unione - via A. Sordi, 7



- ore 13.30 Pranzo ‘mandorlato’, Circolo Unione - via A. Sordi, 7



Info e prenotazioni:

Per i soci di CiboAcculturarsi: ciboacculturarsi@gmail.com / tel. 338 7451647

Per i non soci: info@grecaledizioni.it /tel. 333 3870