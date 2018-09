“Ciclone Ant”: a Bari la ciclo-passeggiata di solidarietà per la promozione dei corretti stili di vita e della prevezione

Si terrà domenica 30 settembre, con partenza da parco 2 Giugno “Ciclone ANT”, la ciclo-passeggiata di solidarietà promossa dalla Fondazione ANT Italia onlus, e organizzata con il supporto dell’associazione Ruotalibera.

“Ciclone ANT” è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei corretti stili di vita e, in particolare, dell’attività fisica come strumento di prevenzione primaria delle cosiddette malattie del benessere, tra le quali il tumore.

Il percorso si snoderà nel centro città, con partenza dal Parco 2 giugno, si proseguirà lungo Corso Cavour e il lungomare fino a Punta Perotti, per poi concludere l’iniziativa in Piazza del Ferrarese, dove sarà posizionato un gazebo ANT. Si ripercorrerà sempre il lungomare per poi fermarsi a piazza del Ferrarese dove verrànno distribuite acqua, frutta e tante sorprese!



Chi desidera può registrarsi presso la sede in Via De Amicis 45 a Bari Oppure lo stesso giorno della pedalata, alle 09 presso il Parco 2 Giugno, ingresso Viale Einaudi.



L'intero ricavato della giornata andrà a finanziare una intera campagna di prevenzione del melanoma!

Contribuiscono all’iniziativa: Associazione Panificatori della provincia di Bari, Coop Alleanza 3.0, Acqua Orsini, Associazione Onlus Tempo Libero Bari, Fiab Bari – Ruotalibera, Croce Rossa Italiana Comitato di Bari, Fondazione Nikolaos, Angeli della Strada.