Presentazione del nuovo libro di Alessandro Zignani 'Il cielo sopra la musica'

Tra le macerie delle città tedesche, nell’aprile del 1945, un quartetto d’archi porta la musica di Schubert, nei luoghi che hanno visto l’orrore dell’Olocausto, tra le rovine sventrate della Germania. Lo formano quattro giovani accomunati dall'aver studiato con allievi e amici di Anton Webern: il compositore di cristalli sonori alle soglie del silenzio, spettri di un mondo il cui collasso è presentito nel canto negato, impossibile redenzione di bellezza. Webern ha scritto molta musica piena di lirismo romantico, per poi dover ammettere la morte dell’Europa, stele nera di pause e frammenti brevissimi sottratti al nonsenso della storia. Insieme a Schubert, ora il Quartetto “Anton Webern” porta ai sopravvissuti dei bombardamenti e i testimoni della follia razziale l’ultima musica scritta dal compositore prima della sua rinuncia al bello in nome del vero: una pagina terminale non solo per la Germania, ma per l’intera Europa.

Il cielo sopra la musica

1945: Anton Webern a Dresda. Un requiem per l’Europa

Il nuovo libro di

Alessandro Zignani

Venerdì 21 dicembre 2018, ore 18,00

Fondazione Giuseppe Tatarella

Via Piccinni, 97 - Bari

Alessandro Zignani, musicista, germanista e docente di Storia della Musica al Conservatorio di Pesaro. Nel corso della sua carriera ha pubblicato più di trentacinque libri. Per la Florestano Edizioni ha pubblicato: Le città della musica (2007), i romanzi del ciclo Al dio ulteriore (2016), Il suono e il respiro. Wilhelm Furtwängler: una biografia intellettuale (2017). Nel 2010, in occasione dei bicentenario della nascita di Robert Schumann, sempre per Florestano ha pubblicato Il richiamo dell’angelo. Cinque pezzi fantastici sulla follia di Robert Schumann da cui è stata tratta una fortunata opera teatrale. Fa teatro musicale, cercando di rendere la musica un teatro e di portare alla musica chi a teatro ci va. Ha tradotto, tra gli altri, Nietzsche, Schopenhauer e Trakl. La sua opera più importante è il ciclo Al dio ulteriore, articolato in nove romanzi distinti in tre Triadi. L’intera sua attività è volta al recupero di una tradizione perduta della cultura occidentale.