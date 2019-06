A Santeramo 'Cina: un dialogo con l’arte contemporanea'

E’ stata inaugurata il 31 Maggio alle ore 17:30 presso il Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle (BA) la mostra d'arte internazionale “Cina: Un dialogo con l’arte contemporanea”, organizzata da Hande Culture, Associazione per l’interscambio artistico culturale Italia-Cina.

La collettiva vede coinvolti 7 importanti artisti della Repubblica Popolare Cinese, docenti delle principali accademie di Belle Arti tra cui la CAA – China Academy of Art.

La mostra vede la curatela di Xiaowei Zhao e il coordinamento di Pasquale Valentino, Presidente dell’Associazione Hande Culture. Pasquale e Xiaowei, vivono tra Italia e Cina, portando avanti importanti progetti di interscambio tra le due nazioni.

Di seguito gli artisti in esposizione: Prof. Zhao Jun (Vice Direttore del Dipartimento Pittura ad Olio presso la China Academy of Art), Prof. Huang He (Direttore del Dipartimento di Belle Arti presso la Zheijiang International Studies Univerity), Prof. Liu Gangqiang (Docente presso il Dipartimento di fotografia della China Academy of Art), Prof. Qiu Tao (Professore e Direttore Esecutivo dell’Istituto Internazionale di Arte Contemporanea presso la Zhejiang International Studies di Hangzhou e Direttore del Pintu Contemporary Art Museum), Prof. Chen Guodong (Docente di scultura presso la China Academy of Art), Prof. Li Yuanli (Docente d’arte presso la China University of Metrology di Hangzhou), ed infine il Prof. Wang Minjie (Docente di Arte presso China Academy of Art).

Hande Culture è un’associazione senza scopo di lucro creata per promuovere principalmente gli interscambi di tipo artistico culturali tra Italia e Cina. Grazie all’arte e alle iniziative culturali Hande Culture permette l’approfondimento della reciproca conoscenza tra il popolo italiano e quello cinese, diffondendo quindi la cultura cinese in Italia e la cultura italiana in Cina.

La collettiva sarà esposta al Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle dal 31 Maggio al 20 Giugno.





Orari della mostra:

Dal Lunedì alla Domenica ore 17:30-22:00

Ingresso libero

Per maggiori informazioni o visite guidate

Tel. 3201449728 – email: info@handeculture.com