CinEd, a Bari arriva l’innovativo progetto europeo per l’educazione cinematografica a scuola

CinEd è un progetto europeo che mira a far scoprire la ricchezza, la diversità culturale e linguistica della cinematografia europea, a ragazzi e giovani dai 6 ai 19 anni e a sviluppare la loro capacità di analisi critica, attraverso una piattaforma digitale da cui sono accessibili gratuitamente sia film contemporanei che film appartenenti alla storia del cinema dei Paesi europei partner del progetto.

Da settembre 2018 il progetto è al suo quarto anno di vita e ha raggiunto ottimi e importanti risultatia livello europeo: 27000 studenti europei dai 6 a 19 anni e 2649 formatori in 150 sessioni formativenegli 8 paesi europei dei 10 partner di CinEd.

La giornata vedrà due momenti, la mattina sarà dedicata ad illustrare i risultati e le prospettive del progetto Cined con un focus sulla film education che vedrà l’intervento di Angela Bianca Saponari,docente Storia del Cinema e Storia del Cinema Italiano presso l’Università degli studi di Bari, critico cinematografico ed esperta di audience devlopment, Andrea Coluccia, Project Officer del Creative Europe Desk Media Italia di Bari, Ruggiero Cristallo, coordinatore Accademia del Cinema di Enziteto ed esperto in didattica dell’immagine.

Il pomeriggio, a partire dale ore 15.00 ci sarà una sessione dedicata alla formazione gratutita del progetto per insegnanti di ogni ordine e grado, e agli operatori culturali dove verrà illustrata la metodologia pedagogica e didattica che anima CinEd ed eccezionalmente in questa giornata ci saràanche un momento di esercitazione pratica del progetto.

La partecipazione è gratuita e verrà rilasciato attestato di partecipazione, ma è necessario iscriversi per la formazione del pomeriggio, via mail all'indirizzo cineditalia@gmail.com, indicando: nome, cognome, professione, contatto telefonico, scuola o associazione culturale appartenente.

La piattaforma CinEd consente proiezioni pubbliche gratuite a scopo non commerciale, ovvero didattico o culturale. I film sono disponibili in versione originale, accompagnati da sottotitoli in inglese, in italiano e nelle lingue dei Paesi coinvolti nel progetto (Francia, Italia, Spagna, Bulgaria, Portogallo, Romania e Repubblica Ceca), suddivisi per fasce di età e corredati da materiali didattici.

Il progetto Cined si avvale del sostegno del programma MEDIA della Commissione Europa Creativa e guidato dall’ Institut Français di Parigi, riunisce , 10 partner provenienti da 8 paesi diversi europei tutti coinvolti nella formazione cinema.

Partner italiano del progetto è la cooperativa sociale Get e a supportare le sue attività in italia ,come local patner, ci sono l’Apulia Film Commission, il Comune di Bari, Cinenergia, Il Cnipa Puglia e Sinapsi Produzioni Partecipate.

Il programma della giornata:

Start 10.30

Il progetto Cined risultati e prospettive dell’innovativo progetto di

alfabetizzazione cinematografica

intervengono

Antonio Parente - Direttore Apulia Film Commission, local partner del progetto

Silvio Maselli - Assessore alla cultura, turismo e partecipazione comune di Bari, local partner del

progetto

Maria Cascella - Referente italiano progetto Cined

Vincenzo Ardito - Responsabile formazione progetto Cined

Start ore 12.00

Lo stato della Film Education in Puglia, italia, Europa

intervengono

Ruggiero Cristallo – Coordinatore Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto

Angela Bianca Saponari – Università degli studi di Bari

Andrea Coluccia – Media Desk italia

Proiezione video output laboratori audiovisivi già realizzati nell’ambito del

progetto Cined

Formazione gratuita per docenti e operatori culturali del progetto Cined

Start ore 15.00

15.15 Presentazione della piattaforma e degli strumenti

15.45 Video trasversale tavola

16.00 Esercizio pratico( divisione in tre gruppi)

17.15 Esercizio sulla locandina

17.30 Restituzione esercizio

18.00 Fine

