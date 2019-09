A Rutigliano la proiezione del film 'L’Inferno (di Dante)'  e il concerto di Rossella Racanelli e Michele Campobasso

Per rassegna «Cinema muto & live music: incontro tra arti senza tempo», a cura della associazione di cultura cinematografica VisionArea e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, è in programma Venerdì 6 Settembre alle ore 20.30, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, con ingresso libero, la proiezione del film «L’Inferno (di Dante)» (Italia, 1911) e il concerto di Rossella Racanelli e Michele Campobasso in «In search of Billie Holiday».

Il Film :

«L’Inferno (di Dante)», (Italia, 1911), con la regia di Francesco Bertolini, narra la prima cantica della Divina Commedia, con una serie di quadri animati ispirati alle illustrazioni di Gustave Doré. È uno dei capolavori del genere in costume per il quale si distinsero i produttori italiani negli anni Dieci del XX secolo, il primo film europeo di grande impegno letterario e artistico. Grazie agli effetti speciali cinematografi (la sovrimpressione) e teatrali (i voli grazie a corde e macchinari) venne allestita un’opera visionaria, dove per la prima volta si usarono in maniera coerente le didascalie scritte che introducevano ogni scena con i versi più famosi o con una frase esplicativa in prosa.

Il Concerto :

Rossella Racanelli esplora, insieme al musicista Michele Campobasso, le tracce di Billie Holiday, prima cantante di Jazz, in un percorso che racconta la brillantezza e la vitalità ritmica degli esordi e l’interpretazione di testi importanti e di musiche che producevano in quegli anni una vera nuova ispirazione.