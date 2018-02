Cinema dell'incomunicabilità, dialogo con Anton Giulio Mancino presso la Mediateca Regionale Pugliese

Il giorno 23 Febbraio, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari ( Via Giuseppe Zanardelli, 30) a partire dalle ore 12 il critico cinematografico Anton Giulio Mancino, docente di Storia del cinema all'Università degli Studi di Macerata dialogherà con il regista barese Leonardo Dell'Olio, autore di diversi saggi sul cinema dell'incomunicabilità per SegnoCinema e Film Critica (tra i quali si ricordano: "La trilogia del dettaglio e l'incorporeo flusso digitale" e "Anghelopoulos e la frontiera invalicabile del tempo").

La conversazione verterà sulla condizione di isolamento e le difficoltà comunicative che molti personaggi del Cinema d'autore vivono a partire dagli anni Sessanta e la loro continua ricerca di superamento dell'ordinario per ricollegarsi a necessità archetipiche e ancestrali. Antonioni, Anghelopoulos, Zurlini, Coppola, De Palma, Malick, Bergman, Gus Van Sant sono alcuni dei registi che maggiormente hanno investigato questo tormentato rapporto tra i personaggi e la realtà che li circonda da loro avvertita spesso come ostile.

Durante l'evento verrà presentato il film Dentro il mare (2017) con Ettore Toscano, Michele Carella, Emilia Brescia, Thomas Iaia per completare il quale lo scorso 7 febbraio è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal basso (http://sostieni.link/17172). Il cortometraggio, girato a Bari nell'estate del 2017, è in lavorazione da oltre due anni ed è nato dall'urgenza di Dell'Olio di realizzare un film sulla memoria e sui ricordi in cui passato e presente convivono nella stessa inquadratura. (Trailer https://www.youtube.c om/watch?v=URpDSNuyIZU). Questo lavoro risente della passione del regista per il cinema non verbale basato sulla gestualità e sull'indagine dei comportamenti dei personaggi.