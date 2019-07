Per la rassegna Cinema in Piazza a Ruvo di Puglia il film 'Nuovo Cinema Paradiso'

Sabato 27 luglio, alle ore 21.00 in piazza Dante a Ruvo di Puglia, nell’ambito della rassegna cinematografica “POSTKINO: oltre l’immaginazione” proiezione del film

“NUOVO CINEMA PARADISO”,

di Giuseppe Tornatore (Ita. 1988).

Ingresso libero.

La rassegna di cinema all’aperto “POSTKINO: oltre l’immaginazione” è realizzata dall’Associazione Culturale Postkino all’interno di “Immaginari”, il programma culturale estivo curato dall’Assessorato alla cultura del Comune.

La proiezione rappresenta un piccolo evento per Ruvo di Puglia, poiché riporta il cinema (in questo caso con un film vincitore di un premio Oscar nel 1990) proprio in Piazza Dante, sulla soglia dello storico Cinema Vittoria chiuso da tempo.

PostKino è un’associazione culturale specializzata nel portare il cinema e la videoarte fuori dalle sale di proiezione, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva e multisensoriale. Un cinema itinerante che offre la possibilità di rivivere alcune pellicole senza tempo in location suggestive invitando il pubblico a immergersi nella emozione della visione.

La rassegna di cinema all’aperto prevede in tutto cinque appuntamenti. Prossima proiezione mercoledì 7 agosto in Piazza Le Monache con il film “Se mi lasci ti cancello” di Michel Gondry.

Informazioni presso l’ufficio cultura comunale 0809507402/03 in orario uffici e presso l’InfoPoint 080 3628428/3615419. Su face book: evoluzioni.ruvo