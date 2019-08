A Rutigliano per la rassegna Cinema sotto le Stelle il film 'Joy'

Per la 9^ edizione di «Cinema sotto le Stelle», a cura di Radio Canale 103 e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Martedì 13 Agosto alle ore 21 in Piazza Colamussi, con ingresso libero, la proiezione del film «Joy» (Usa, 2015) di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez.

IL FILM

Joy è una giovane donna che costruisce un impero imprenditoriale fino a trasformarsi in una matriarca. Gli alleati diventano nemici e i nemici alleati, ma grazie alla sua immaginazione, lei affronta i problemi.

Tratto dalla vera storia di JOY MANGANO, l’inventrice del mocio, una delle maggiori imprenditrici di successo d’America. Il film ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar come migliore attrice protagonista, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes come migliore attrice protagonista.

COMUNE DI RUTIGLIANO

Città d’Arte

www.comune.rutigliano.ba.it

MARTEDÌ 13 AGOSTO

«Cinema sotto le Stelle» - 9^ Edizione

«JOY»

Film di DAVID O. RUSSELL

Con JENNIFER LAWRENCE, ROBERT DE NIRO, BRADLEY COOPER, EDGAR RAMIREZ