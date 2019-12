Bari set del nuovo film con Riccardo Scamarcio: 'L'ultimo Paradiso' si gira nel Murattiano

Bari ancora una volta set cinematografico. Si terranno martedì 3 dicembre le riprese del film 'L'ultimo paradiso', diretto da Rocco Ricciardulli, che vede nel cast anche il pugliese Riccardo Scamarcio.

La trama

La pellicola, co-prodotto da Netflix e Mediaset, vede Scamarcio nelle vesti non solo di interprete principale, ma anche di produttore. Il film racconta la storia di un contadino che, nell'Italia degli anni '50, lotta per migliori condizioni di lavoro, ma le cose si complicano quando si innamora della figlia di un proprietario terriero.

Le strade chiuse al traffico

Per consentire l’allestimento ed il regolare svolgimento delle riprese sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico: il giorno 3 dicembre 2019, dalle ore 00.01 alle ore 20.00, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade: via Roberto da Bari, ambo i lati, tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Putignani; via Principe Amedeo, ambo i lati, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; dalle ore 12.00 alle ore 19.00, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulla via Roberto da Bari tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Putignani; dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Lebowski srl, con portata superiore a 3,5 t.