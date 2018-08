Ciak internazionale in Puglia, a Monopoli e Martina Franca si gira la serie 'Club 57': aperti i casting

La Puglia ancora una volta sarà set cinematografico per una produzione internazionale: a Monopoli e Martina Franca saranno girate, per due settimane, le riprese della serie tv americana 'Club 57'. I casting per partecipare si svolgeranno la prossima settimana.

In particolare, si ricercano uomini e donne di età scenica tra i 18 e 75 anni con le seguenti caratteristiche: taglio di capelli il più possibile vicino allo stile anni 50 (assolutamente no a doppio taglio, capelli rasati, tinte colorate, extension e colpi di sole); persone che possiedano biciclette e veicoli a motore marcianti degli anni'50 (auto mobili, vespe e lambrette) e che siano in grado in grado di guidarli; un sosia di Leonardo Da Vinci; profili in grado di effettuare lavori manuali/artigianali classici (falegnami, barbieri, fabbro, ecc.); ragazzi e ragazze tra i 18 e i 20 anni che sappiano suonare uno strumento classico; uomini e donne disposti a mostrarsi in costume da bagno in stile anni 50.

Esclusi dal casting i minorenni, le persone con tatuaggi in zone troppo visibili o comunque non coperte da maniche corte, pantaloncini o gonna, e gli uomini con barba folta o non disponibili a rasarsi completamente il viso. I candidati dovranno presentarsi portando le fotocopie di carta d'identità, Codice fiscale e iban bancario personale, recandosi il 4 e 5 settembre al Centro Servizi di piazza D’Angiò (2° piano) a Martina Franca (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) e il 6 settembre a Palazzo Palmieri in largo Palmieri a Monopoli (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18).