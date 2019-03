'"Cercasi comparse di origine africana", tre giorni di casting per il nuovo film di Checco Zalone: già 150 partecipanti

Circa centocinquanta persone hanno preso parte, ieri, alla prima giornata dei casting per il nuovo film di Checco Zalone, 'Tolo Tolo', dedicati alla ricerca di comparse d'origine africana per la pellicola che avrà una storia ambientata proprio in quel continente. Le prime riprese, infatti, si sono svolte in Kenya. Adesso è la volta della Puglia. La produzione si è rivolta ai servizi sociali del Comune per poter diffondere la voce nelle strutture d'assistenza che accolgono i migranti. Le selezioni si svolgeranno fino a venerdì in varie strutture della città: si è cominciato ieri alla Casa delle Culture, al San Paolo, quindi si proseguirà oggi nella scuola 'Penny Wirton' e nel Centro Servizi famiglie San Nicola a Bari Vecchia. Domani pomeriggio, invece, le ultime selezioni nella Casa di Comunità 'Villa Ata' a Palese. Il casting è rivolto a persone tra i 18 e i 65 anni.

Bottalico: "Risposta molto positiva"

La risposta è stata "molto positiva" come spiega l'assessore al Welfare Francesca Bottalico a BariToday: "E' un modo per valorizzare anche i loro talenti, quelli delle donne, dei ragazzi e dei bambini. Ovviamente, l'iniziativa ha generato grande entusiasmo, tenendo conto che nelle strutture comunali svolgiamo anche laboratori artistici e di teatro. Diverse persone che ospitiamo hanno anche competenze particolari, legate proprio a questo tipo di attività. L'auspicio - aggiunge Bottalico - è che possa essere, per loro, anche un'opportunità lavorativa".