Tutti al cinema per Checco Zalone: 'Tolo Tolo' incassa 30 milioni di euro in cinque giorni

Checco Zalone continua a macinare successo (e incassi) con il suo nuovo film, 'Tolo Tolo'. Nelle sale dal primo gennaio, con tanto di affollatissimi spettacoli alla scoccare della mezzanotte, la nuova pellicola di Luca Medici (che pure sta dividendo il pubblico, tra delusi ed entusiasti per un lavoro da molti giudicato diverso nello stile e nei contenuti rispetto ai precedenti di Zalone), in soli cinque giorni di programmazione - come riporta l'Ansa - sfiora i trenta milioni di euro (29.967.803 euro su sale 1285 monitorate da Cinetel, con 21,1 milioni rastrellati nel week end). Al secondo posto nella classifica del fine settimana Jumanji: The Next Level, con poco più di 2 milioni (e 9,8 milioni in totale), seguito sul terzo gradino del podio da Pinocchio, con 1 milione 760mila euro (e oltre 13,4 milioni complessivi).

Nel complesso, complice il boom di Zalone, gli incassi volano oltre ai box office nel weekend volano a 30,5 milioni, con un +22% rispetto allo scorso week end e soprattutto un +74% a confronto con il primo fine settimana del 2019.