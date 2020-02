Helen Mirren, l'attrice premio Oscar stregata dalla Puglia e 'fan' di Checco Zalone: "Lo adoro"

Stregata dalla Puglia e da.. Checco Zalone. Se l'amore di Helen Mirren per la nostra regione non era un mistero (l'attrice premio Oscar ha comprato casa in Salento e sarà tra gli ospiti del prossimo Bif&st), da Berlino l'artista londinese 'dichiara' anche la sua ammirazione per il comico pugliese: "Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro anche Checco Zalone", ha detto l'attrice - le cui dichirazioni sono riportate dall'Ansa - al festival del Cinema di Berlino, dove ha ricevuto l'Orso alla carriera. Grande il suo amore per tutto il cinema italiano: "Amo non solo Anna Magnani e Sophia Loren - ha detto ancora Mirren - ma quando vidi Monica Vitti in 'L'avventura' di Antonioni fu una vera e propria rivelazione. Allora facevo la cameriera a Brighton e amavo chiudermi nei cinema che odoravano di birra e tabacco".