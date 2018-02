A Bari il set del film "Non sono un assassino": riprese tra Madonnella e il Murattiano

Ciak, si gira. A partire da oggi il centro di Bari torna ad essere un set cinematografico, per le riprese del film "Non sono un assassino". La pellicola, diretta da Andrea Zaccariello, vede tra i protagonisti Alessio Boni, Claudia Gerini, Riccardo Scamarcio ed Edoardo Pesce.

Per consentire lo svolgimento delle riprese, scatteranno da oggi, nelle zone interessate - in particolare tra Madonnella e il Murattiano - una serie di divieti e limitazioni al traffico.

Il 28 febbraio 2018 dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: via Signorile, ambo i lati, da piazza Carabellese a via Tanzi; piazza Carabellese, tratto compreso tra via Valona e via Signorile; via G. Matteotti, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; piazza Gramsci, ambo i lati, tratto compreso tra via G. Matteotti e via Di Vagno; via Fiume, ambo i lati; via XXIV Maggio, per circa 10 metri sul lato sinistro, a partire dalla via Quarnaro.

Il 1 marzo 2018 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito”, per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche, il prolungamento del viale G. D’Annunzio nel tratto di raccordo con la S.S.16.

Il 2 marzo 2018, dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi, lato sinistro, con direzione da piazza De Pergola a piazza Massari, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari; via S. Francesco d’Assisi, lato destro, con direzione da piazza De Pergola a piazza Massari, tratto compreso tra via Villari e piazza Massari; via Oriani, per circa 15 metri sul lato destro, a partire da via San Francesco D’Assisi; corso Vittorio Veneto, lato mare, per circa 100 metri a partire dalla intersezione con piazza Massari in direzione B. Regina; corso Vittorio Emanuele, lato civici dispari, tratto compreso tra via Lombardi e via Latilla.

Il 2 marzo 2018 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto transito” in via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari e via Oriani senza in alcun modo interferire con le esigenze della vicina Questura.

Il 3 marzo 2018, dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze: via Di Crollalanza, ambo i lati, tratto compreso tra corso Sonnino e Piazza Diaz; via Fiume, ambo i lati; via XXIV Maggio, per circa 10 metri sul lato sinistro, a partire dalla via Quarnaro.

Il 5 marzo 2018, dalle ore 05.00 alle ore 15.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulla complanare Vittorio Veneto, ambo i lati, tratto compreso tra viale Orlando e via Oreste.

Il 5 marzo 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO TRANSITO”, per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Brigata Regina e viale Orlando; ponte Adriatico; via Bitritto, nelle vicinanze dello Stadio San Nicola.

Il 9 marzo 2018, dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze: via S. Visconti, ambo i lati, tratto compreso tra via Garruba e via Crisanzio; via Garruba, ambo i lati, tratto compreso tra via Crisanzio e via Manzoni; corso Vittorio Veneto, lato mare, per circa 100 metri all’altezza del civico 6 (tratto compreso tra via Bonazzi e via Pantaleoni); via Napoli, ambo i lati, tratto compreso tra via Ravanas e via Trevisani (riprese cinematografiche all’altezza del civico 139).

Il 9 marzo 2018 dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO TRANSITO”, per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche, in via Napoli, tratto compreso tra via Ravanas e via Trevisani.

Il 12 marzo 2018 dalle ore 03.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze: molo San Nicola, lato mare per circa 100 metri, a partire dal lungomare A. Di Crollalanza in direzione Barion; via Spalato, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro.

Il 17 marzo 2018, dalle ore 05.00 alle ore 19.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze: via Cognetti, ambo i lati, tratto compreso tra via Bozzi e via De Giosa; via Fiume, ambo i lati; via XXIV Maggio, per circa 10 metri sul lato sinistro, a partire dalla via Quarnaro.

Dalle ore 00.01 del giorno 28 febbraio 2018 alle ore 18.00 del giorno 31 marzo 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Viola Film, con portata superiore ai 35 quintali.