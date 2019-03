La Puglia attende Roberto Benigni: a Noicattaro al via i casting per il nuovo 'Pinocchio' di Garrone

Si svolgeranno oggi, fino alle 18, all'Exviri di Noicattaro i casting per il film 'Pinocchio' di Matteo Garrone che vedrà protagonisti, tra gli altri, Roberto Benigni, nel ruolo di Geppetto. La pellicola, frutto di una coproduzione internazionale Italia-Francia, vede l'impegno di Archimede Srl con Rai Cinema, La Pacte e Recorded Picture Company. I casting sono curati da Oz film supportata da Apulia Film Commission. Per il film si cercano adulti tra i 18 e i 70 anni ma anche bambini e bambine dai 7 ai 12 anni.

Le riprese nelle suggestive località pugliesi

Dopo il primo ciak a Sinalunga, in provincia di Siena, nelle prossime settimane la produzione si sposterà in Puglia dove verranno girate numerose scene. La produzione ha scelto Noicattaro, le campagne del Brindisino, Monopoli e Polignano a Mare per raccontare la storia del burattino più famoso del mondo. Nel cast, oltre al premio Oscar Benigni, anche Gigi Proietti (Mangiafuoco), Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo (il gatto e la volpe), Matilda De Angelis (la Fata Turchina) e il piccolo Federico Ielapi (Pinocchio).