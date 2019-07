Sophia Loren riceverà le chiavi della città di Bari: la cerimonia in programma nelle prossime settimane

Sophia Loren sarà insignita delle chiavi della città di Bari. Al momento non c'è una data ufficiale ma il Comune è intenzionato a omaggiare la grande attrice in città da un mese per girare da protagonista 'La vita davanti a sé', il nuovo film diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Nei prossimi giorni sarà definito il programma della cerimonia, probabilmente a Palazzo di Città, Nelle scorse settimane, Loren ha preso parte alle riprese svoltesi in diversi quartieri del capoluogo, da Santo Spirito al centro cittadino, fino a Bari Vecchia, San Pasquale e Libertà. Il film è stato girato anche nella città di Trani. Tanta la curiosità dei baresi che hanno assistito ai ciak dai palazzi e dietro le transenne, ammirando l'icona del cinema italiano conosciuta in tutto il mondo.