Tolo Tolo, il film di Checco Zalone girato anche a Bari fa il boom di "spettatori" (e non è ancora uscito al cinema)

Da ieri pomeriggio migliaia di baresi, pugliesi e italiani sono in trepida attesa per il nuovo film di Checco Zalone prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi e intitolato 'Tolo Tolo' (espressione con la quale il protagonista verrà accolto all'arrivo in Africa). E' il primo da regista per l'attore di 'Cado dalle nubi', 'Che bella giornata', 'Quo vado' e 'Sole a Catinelle', e verrà proiettato al cinema a partire dal 1 gennaio 2020.

Dal Nord al Sud, all'ufficializzazione dell'uscita del nuovo lavoro dell'attore-regista nato a Bari ma cresciuto e vissuto a Capurso, è stato un crescendo di condivisioni, 'mi piace' e commenti sui social, ricerche su google, visite ai siti dei quotidiani d'informazione e di settore, nonché argomento tra i più dibattuti del giorno.

Girato in Africa e scritto insieme a Paolo Virzì, l'uscita del film in sala è stata posticipata di una settimana rispetto al ruolino di marcia. Recordman di incassi (be 70 milioni per Quo Vado), quello di Luca Pasquale Medici è "il film della piena maturità artistica" aveva detto Valsecchi nel febbraio scorso, giorno in cui era stato girato il primo ciak in Africa, l'ultimo invece a Trieste. Ieri la presentazione della locandina del film.

Un lavoro durato più di un anno, "un film complicato da girare", una troupe di circa 120 persone e migliaia di comparse in terre bellissime e difficili. Con 'Tolo tolo' Checco Zalone "affronta con la comicità temi importanti e metterci davanti agli occhi i piccoli e grandi vizi che tutti noi abbiamo". Il giorno di Capodanno, dopo quattro anni dall'uscita dell'ultimo lavoro, il 'Mal di Zalone' finalmente passerà. E il 1 gennaio 2020 nelle sale cinematografiche si preannuncia già il tutto esaurito.

Le scene del quinto film di Checco Zalone sono state girate a Gravina di Puglia, Bari, Acquaviva delle Fonti, Roma, in Marocco, a Malta e in Kenya, dove il protagonista veste i panni di un comico napoletano sotto scorta minacciato da un boss della malavita. I due, filtra, diventeranno amici e compagni d'avventura in Africa.