Appuntamento a Noci con Cineroulette

Loco52 invita tutti gli amanti del cinema ai nuovi appuntamenti del Cineroulette del mese di marzo, curati nella prima serata da Rosy Balena e nelle restanti dai nostri cinefili di febbraio, scelti con la formula del sorteggio.

Il format resta lo stesso e consiste nel proporsi liberamente come moderatori/presentatori della serata, proponendo la visione di un film - che non verrà rivelato al pubblico – e raccolte le adesioni, sarà il caso a scegliere nome-film della serata.



Ingresso libero, con tessera socio annuale 2020 LOCO52 (4€)

Al bar Kit Cinema: popcorn, birra e patatine

Consigli: per i più poltroni è consigliato portarsi coperta da casa