Cineroulette - speciale 8 marzo

È ufficiale: Cineroulette trova la sua prima collaborazione!

Ecco la prima data del Cineroulette fuori dagli spazi di Loco52, all’interno di Fattidicarta - libreria indipendente della amica libraria Annalisa Colucci!

Per la serata del 8 marzo 2020 il film sarà proposto dal team del Cineroulette (Rosy e Roberta) insieme ad Annalisa - team tutto al femminile!



Che cos’è il Cineroulette ?

Il Cineroulette è un format ideato da Loco52 e ospitato nei suoi spazi

che consiste nel proporsi liberamente come moderatori/presentatori della serata suggerendo la visione di un film che non verrà rivelato al pubblico. Raccolte le adesioni-ad estrazione-vengono scelti nome/film delle serate in programmazione.



P.s. “Poi non dire che non c’è un cxxxo da fare e che preferisci Netflix a casa” è il sottotitolo che abbiamo scelto per esortare e invitare tutti a recuperare il senso di comunità, divertirsi insieme e aprirsi in un atto di fiducia semplice, come quello di vedere un film a scatola chiusa.