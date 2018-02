A Molfetta il terzo appuntamento con "Music:Control, il contest dedicato alle band emergenti", in concerto De Rubertis e Dell’Era

Un duo artistico originale per il terzo appuntamento con Music: Control, il contest dedicato alle band emergenti e promosso da La Cittadella degli Artisti, Scapesteatro Laboratorio Urbano, Teatro Kismet, Area Metropolitana e Associazione Microsolco. Sul palco della Cittadella degli Artisti di Molfetta, venerdì 2 marzo (ore 21, ticket 10 euro, http://bit.ly/delleraderubert isCittadella), Gianluca De Rubertis e Roberto Dell’Era.

Conosciuti per lo più per essere membri di band come Il Genio (De Rubertis) o gli Afterhours (Dellera), i due da anni collaborano artisticamente sotto varie forme, condividendo palchi, parole e note. Una scintilla che scocca sul palco del MArteLabel Fest e che convince i due artisti a portare in giro per l’Italia uno spettacolo in cui entrambi lasciano libero di dialogare il proprio estro e la propria energia. Dal 20 ottobre scorso attraversano la penisola evenerdì 2 marzo arrivano a Molfetta, Cittadella degli Artisti. Voce e tastiere de Il Genio, Gianluca De Rubertis mixa l’elettro pop, noto nell’ironico mantra “Pop Porno”, ai classici della musica italiana di Battisti e Mogol che rivisita grazie alla collaborazione con la band, Lato B. Accanto a lui, Roberto Dell’Era (o Dellera), basso nella band storica degli Afterhours (che quest’anno compie 30 anni di attività), fonde il rock al jazz dei The Winstons, in cui suona con lo pseudonimo di Rob Winstons. Conta anche collaborazione con Dente e Calibro 35. In apertura, la musica dei Beati, band finalista del contest per emergenti Music:Control, Dopo la residenza di giovedì 1 marzocon i tutor Dell'Era e De Rubertis a Scapesteatro Laboratorio Urbano, la band presenterà al pubblico uno speciale showcase. I Beati sono una band composta da Stefano Daniele alla voce, chitarra, tastiere, Marco Montella alla chitarra elettrica, tastiere,Maria Cristina Tanzi al basso, chitarra, cori, Serena Dipalma al flauto traverso, cori e Pasquale "Pacho" Berardi alla batteria.

Con i Beati, il passato della canzone d’autore anni’60 e del cinema anni ’70 si fonde con il beat inglese e americano.

Il 2 marzo aprono il concerto del duo Dellera – De Rubertis con uno speciale showcase. In chiusura after party nell’area bar.

TICKET: 10 € + 1 € D.P.

Disponibili c/o La Cittadella degli Artisti e nei punti vendita autorizzati Bookingshow.

Online su > http://bit.ly/delleraderuber tisCittadella



A seguire After Party dalle 23.00 nell'area bar - ingresso libero



Info 339.572.65.93

lacittadelladegliartisti@gmail .com