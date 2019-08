Clarissa Flora è Miss Reginetta Puglia 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Clarissa Flora ha vinto la fascia di Miss Reginetta Puglia 2019 nel corso delle finali regionali del rinomato concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia, che si sono tenute venerdì 9 agosto scorso a Torre Quetta. La vincitrice ha 19 anni e vive a Sannicandro di Bari. Ha frequentato il Liceo Linguistico e sogna di affermarsi nel mondo della moda. La giuria di giornalisti ed esperti del settore, presieduta dall'autore televisivo Tommaso Martinelli, ha scelto altre due aspiranti Miss Reginette d'Italia 2019 che accedono alla fase finale dell’ambito e rinomato concorso nazionale: Angelica Lettini che ha vinto la fascia di Miss Reginetta Basilicata 2019 e Ilaria Lapalombella. L'evento è stato condotto dall'attrice ed ex concorrente di Amici, Marina Marchione, e dal manager e talent scout Miky Falcicchio. La cantante di The Voice of Italy e del Festival di Sanremo 2011, Micaela Foti, è stata la super ospite vip delle finali regionali del concorso. La giuria ha inoltre scelto i finalisti di altri due concorsi nazionali: Miss Reginetta Over e Talent Kids. Per le over hanno superato il turno decisivo Maddalena Lavecchia e Mariangela Cavalluzzi. Ketrine Altamura, Benola Rredhi, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Rossella Persia e Mariasofia Porcella per i baby talento.