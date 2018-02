Classiq party al Palace Cafè

Sabato 24 febbraio ci ritroviamo al Palace Cafè, in corso Vittorio Emanuele a Bari, per la nostra serata dedicata alla musica di qualità CLASSIQ.

CLASSIQ è un format dedicato alla vera musica house, quella che ci ha fatto ballare e divertire durante le più belle serate della nostra vita.

L'evento, nel bellissimo Palace Cafè, inizia dalle ore 23.00 nel club

Padrone di casa, come sempre, il nostro frontman CICCIO DB a cui si affiancherà, in un graditissimo ritorno, un nostro grande amico, mattatore delle notti del gOrgeOus: PASQUALE 33

Pasquale è una vera e propria istituzione dell'house music e dalle sue sapienti mani verranno fuori suoni fantastici per una serata come sempre unica e divertente.

INFO LISTE CENE E PRIVE' AL 3331383031