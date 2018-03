Claver Gold pesenta il suo ultimo album “Requiem” alla Casa Delle Arti Conversano

Sabato 31 Marzo 2018, alle ore 21.00, nella Casa Delle Arti a Conversano (via Donato Iaia 14), si terrà l'evento artistico musicale che vede protagonista Claver Gold, l’acclamato rapper marchigiano, classe 1986, che ha realizzato già diversi sold out all’interno del suo tour. L’esibizione live prevede la presentazione del suo ultimo album “Requiem”, in cui collabora con i maggiori esponenti del rap italiano, come Fabri Fibra, Lord Bean, Davide Shorty, Rancore, Ghemon, Egreen e Murubutu.

La prima parte dell’evento prevede la proiezione del cortometraggio “Dave Chappelle’s Block Party”, per la prima volta sottotitolato in italiano. Questo film ruota attorno alla figura dell'attore, conduttore televisivo e commediografico statunitense Dave Chappelle, mentre organizza un eccezionale block party nel quartiere di Clinton Hill, a Brooklyn, con importantissimi nomi dello spettacolo: Kanye West, Mos Def, Jill Scott, Erykah Badu, Dead Prez e The Roots insieme alla The Central State University Marching Band.

L’apertura del concerto live sarà poi affidata a Jonny Jasta, Yra e Kilben & Cospa, vincitori del contest proposto sulla pagina Facebook di Casa Delle Arti, al quale seguirà l'esibizione di Claver Gold, affiancato da DJ West, TMHH e Mr. Gaz.

Il costo del ticket è di 10€ (+2€ di D.P.) ed è possibile acquistarlo in loco oppure attraverso il sito bookingshow.it.

Il luogo è adibito ad accogliere persone disabili ed offre la possibilità di rinfrescarsi rivolgendosi al bar presente all’interno.

Per maggiori info:

Sede: Casa Delle Arti (Via Donato Iaia 14, 70014 Conversano)

Numero telefonico: 080.237.69.65

E-mail: casadellearti.info@gmail.com

Sito internet: www.casadellearti.com