Closing party al Terazè

''Arriva il momento dei saluti. Ma questa volta, intendiamo lasciarvi un ricordo indelebile di questa magica estate vissuta insieme, ed è per questo che abbiamo preparato un CLOSING PATRTY indimenticabile: Venerdì 13 Settembre, l'ultima notte del Terazé Lounge Showfood''.



Realizzato su piu' terrazze direttamente sul mare, Teraze' unisce ambientazioni diverse per esigenze diverse.

Zona Lounge per ottimi drinks & mixology...

Zona Club per raffinate selezioni musicali...

Zona Showfood per una cena sul mare accompagnata da buona musica...

Il tutto sulla splendida costa tra Giovinazzo e santo spirito!



La consolle, ormai consolidata, come sempre sarà guidata da ROCCO TETRO, LUIGI MANTOVANI e GAETANO GALA, accompagnati da Dioguardi & Five P.

In voce di LEO SICILIANO, e alle percussioni mr Vito Tribuzio!





Liste nominale per ingresso free, entro Giovedi h 12.00

Info e prenotazioni : +39 333 1383031



TERAZÈ Lounge Showfood c/o Riva De Sole hotel e residence

km 787+225, SS16, 70054

Giovinazzo BA